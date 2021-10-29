Лилиан Тюрам: «Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма»
Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам призвал футболистов реагировать на проявления расизма.
«Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма, — приводит слова Тюрама The Guardian. — Тогда власть имущие будут вынуждены действовать, потому что в противном случае пострадает их бизнес».
Он привел в пример полузащитника и капитана «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
«Когда я вижу, как Хендерсон выступает против расизма, я считаю это фантастикой. Это означает, что Джордан понял, что расизм влияет и на него. Такие футболисты подают пример. Чем больше людей говорят о расизме, тем ближе мы к равенству. Ничего не говорить — значит одобрять насилие, которое есть суть расизма», — заявил Тюрам.
Тюрам завершил карьеру футболиста в 2008 году из-за проблем с сердцем. В составе национальной команды Франции он становился чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы в 2000 года.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/oct/28/lilian-thuram-racism-has-always-been-a-scam-a-political-construction
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