Лилиан Тюрам: «Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма»

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам призвал футболистов реагировать на проявления расизма.

«Белым игрокам стоит отказываться от продолжения матча в случае расизма, — приводит слова Тюрама The Guardian. — Тогда власть имущие будут вынуждены действовать, потому что в противном случае пострадает их бизнес».

Он привел в пример полузащитника и капитана «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

«Когда я вижу, как Хендерсон выступает против расизма, я считаю это фантастикой. Это означает, что Джордан понял, что расизм влияет и на него. Такие футболисты подают пример. Чем больше людей говорят о расизме, тем ближе мы к равенству. Ничего не говорить — значит одобрять насилие, которое есть суть расизма», — заявил Тюрам.

Тюрам завершил карьеру футболиста в 2008 году из-за проблем с сердцем. В составе национальной команды Франции он становился чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы в 2000 года.