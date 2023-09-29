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Сегодня, 08:25

Головин пропустил тренировку «Монако» 28 сентября

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды 28 сентября, сообщает GFNF.

Предполагается, что тренерский штаб предоставил игроку выходной в связи с тем, что следующий матч лиги 1 с «Марселем», который пройдет 30 сентября, Головин пропустит из-за дисквалификации — футболист превысил лимит предупреждений.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 6 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков за 6 туров.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Нападающий «Тулузы» Абухляль выбыл до конца сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

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ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

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