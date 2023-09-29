Головин пропустил тренировку «Монако» 28 сентября

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил тренировку команды 28 сентября, сообщает GFNF.

Предполагается, что тренерский штаб предоставил игроку выходной в связи с тем, что следующий матч лиги 1 с «Марселем», который пройдет 30 сентября, Головин пропустит из-за дисквалификации — футболист превысил лимит предупреждений.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 6 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков за 6 туров.