Нападающий «Тулузы» Абухляль выбыл до конца сезона

Нападающий «Тулузы» Закария Абухляль больше не сыграет в этом сезоне. Также он пропустит предстоящий Кубок африканский наций-2023.

Французский клуб на официальном сайте объявил, что 23-летний марокканец успешно перенес операцию по поводу травмы колена, полученной в 1-м туре группового турнира Лиги Европы против «Юниона» (1:1).

В этом сезоне Абухляль сыграл в 6 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.