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Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством

Алина Савинова
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Алексис Бека-Бека.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.

По информации французских СМИ, футболист в настоящий момент стоит на мосту неподалеку от Ниццы.

На месте работают пожарные, полиция и психолог, которые пытаются убедить Бека-Бека не прыгать с моста. Шоссе было перекрыто.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

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Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-ogc-nice-un-joueur-menace-de-se-suicider-grosse-inquietude-au-gym_LN-202309290394.html
Футбол
Алексис Бека-Бека
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Головин пропустил тренировку «Монако» 28 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
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29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
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1.10 18:05
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