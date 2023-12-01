Головин в третий раз подряд признан игроком месяца в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин в третий раз подряд стал лучшим игроком монегасков по итогам месяца.
Ранее россиянин был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре. Клуб в ноябре провел три матча в чемпионате Франции — победил «Брест» (2:0), сыграл вничью с «Гавром» (0:0) и проиграл «ПСЖ» (2:5). Головин в этих играх отметился голом и результативной передачей.
«Монако» с 24 очками занимает третье место в чемпионате Франции.
В этом сезоне 27-летний полузащитник провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|13
|8
|5
|0
|14-4
|29
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|17-11
|23
|
5
|Реймс
|13
|6
|2
|5
|18-18
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16-13
|19
|
7
|Брест
|12
|5
|3
|4
|14-14
|18
|
8
|Гавр
|13
|3
|7
|3
|12-13
|16
|
9
|Метц
|13
|4
|4
|5
|15-20
|16
|
10
|Ренн
|13
|3
|6
|4
|19-17
|15
|
11
|Нант
|13
|4
|3
|6
|17-23
|15
|
12
|Монпелье
|13
|3
|5
|5
|17-18
|14
|
13
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
14
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|10-16
|13
|
15
|Тулуза
|13
|2
|6
|5
|13-17
|12
|
16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|17-24
|11
|
17
|Клермон Фут
|13
|2
|4
|7
|9-18
|10
|
18
|Лион
|12
|1
|4
|7
|9-21
|7
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|- : -
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|- : -
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|11
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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