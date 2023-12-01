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Женезьо может возглавить «Лион». Он работал с командой с 2007 по 2019 год

Евгений Козинов
Корреспондент
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Брюно Женезьо.
Фото AFP

Новым главным тренером «Лиона» может стать французский специалист Брюно Женезьо. По информации L'Equipe, клуб рассматривает 57-летнего француза в качестве потенциального преемника Фабио Гроссо, который был уволен в четверг.

19 ноября Женезьо покинул пост главного тренера «Ренна». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Гроссо возглавлял «Лион» с сентября этого года. Под его руководством команда провела 7 матчей, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью. «Ткачи» с 7 очками занимают последнее место в чемпионате Франции.

Женезьо ранее уже работал с «Лионом». С 2007 по 2009 год он был скаутом команды, после чего в течение двух сезонов работал со второй командой. С 2011 по 2015 год он входил тренерский штаб основного состава в качестве ассистента, а затем 4 сезона был главным тренером.

Фабио Гроссо. «Лион» объявил об уходе главного тренера Фабио Гроссо, его назначили в сентябре
Фабио Гроссо
Футбол
ФК Лион
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«Лион» объявил об уходе главного тренера Фабио Гроссо, его назначили в сентябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 - : -
2.12 19:00
Ланс – Лион
 - : -
2.12 23:00
Нант – Ницца
 - : -
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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