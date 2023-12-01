Женезьо может возглавить «Лион». Он работал с командой с 2007 по 2019 год

Новым главным тренером «Лиона» может стать французский специалист Брюно Женезьо. По информации L'Equipe, клуб рассматривает 57-летнего француза в качестве потенциального преемника Фабио Гроссо, который был уволен в четверг.

19 ноября Женезьо покинул пост главного тренера «Ренна». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Гроссо возглавлял «Лион» с сентября этого года. Под его руководством команда провела 7 матчей, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью. «Ткачи» с 7 очками занимают последнее место в чемпионате Франции.

Женезьо ранее уже работал с «Лионом». С 2007 по 2009 год он был скаутом команды, после чего в течение двух сезонов работал со второй командой. С 2011 по 2015 год он входил тренерский штаб основного состава в качестве ассистента, а затем 4 сезона был главным тренером.