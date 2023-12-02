«Реймс» обыграл «Страсбур»

«Реймс» выиграл у «Страсбура» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Полузащитник Амир Ричардсон на 10-й минуте открыл счет. В конце первого тайма Мохамед Дарами удвоил преимущество шампаньцев. Гостям удалось отыграть один мяч в концовке встречи — форвард Кевин Гаймеро реализовал пенальти.

«Реймс» набрал 23 очка и идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Страсбур» располагается на 14-й строчке — 13 очков.