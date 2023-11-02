Головина второй месяц подряд признали лучшим игроком месяца в «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в октябре.

В октябре полузащитник провел 3 матча за «Монако», отличившись дублем в ворота «Метца» (2:1).

27-летний россиянин набрал 91 процент голосов болельщиков монегасков. Второе место занял Магнес Аклиуш — 4,6 процента.

Головин признан игроком месяца второй раз подряд. Ранее его выбрали лучшим в сентябре.