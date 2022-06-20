Головин прибыл в расположение «Монако» и начал подготовку к сезону

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о начале подготовки игрока к старту сезона.

«Саша вернулся в расположение «Монако» и начал подготовку к новому сезону. Уже вчера у него был медосмотр и предсезонное тестирование. Все прошло успешно, без каких-либо проблем. Он работает вместе с командой, все в рабочем режиме», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне 26-летний Головин провел за монегасков 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.