Агент Головина назвал цели игрока на новый сезон в «Монако»

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях игрока на новый сезон.

«Какие у Александра цели на новый сезон? Он уже начал тренировки с командой. Настрой на сезон у Головина как всегда рабочий, боевой. Он поставил перед собой максимальные задачи на этот год в «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.