Агент Головина назвал цели игрока на новый сезон в «Монако»
Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях игрока на новый сезон.
«Какие у Александра цели на новый сезон? Он уже начал тренировки с командой. Настрой на сезон у Головина как всегда рабочий, боевой. Он поставил перед собой максимальные задачи на этот год в «Монако», — сказал Клюев «СЭ».
В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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17
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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