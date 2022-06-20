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Сегодня, 16:00

Агент Головина назвал цели игрока на новый сезон в «Монако»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях игрока на новый сезон.

«Какие у Александра цели на новый сезон? Он уже начал тренировки с командой. Настрой на сезон у Головина как всегда рабочий, боевой. Он поставил перед собой максимальные задачи на этот год в «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне Головин провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Александр Головин
ФК Монако
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Головин прибыл в расположение «Монако» и начал подготовку к сезону
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