Мбаппе о желании уйти из сборной после Евро-2020: «Вообще-то дело было в расизме»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слова президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре.

Глава Федерации заявил, что 23-летний форвард мог завершить карьеру в сборной после незабитого пенальти в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Вообще-то я объяснил, что дело было в расизме, а не в пенальти. Но он посчитал, что расизма не было», — написал Мбаппе в своем Twitter.

Мбаппе не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (3:3 по пен. 4:5).