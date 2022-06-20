Мбаппе о желании уйти из сборной после Евро-2020: «Вообще-то дело было в расизме»
Мбаппе отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слова президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Гре.
Глава Федерации заявил, что 23-летний форвард мог завершить карьеру в сборной после незабитого пенальти в плей-офф чемпионата Европы-2020.
«Вообще-то я объяснил, что дело было в расизме, а не в пенальти. Но он посчитал, что расизма не было», — написал Мбаппе в своем Twitter.
Мбаппе не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швейцарии (3:3 по пен. 4:5).
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