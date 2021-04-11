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Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Дижоном»

17:21
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«Монако» назвал стартовый состав на домашний матч 32-го тура чемпионата Франции с «Дижоном». Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Встреча начнется в 18:05 (мск).

«Монако»: Леком — Сидибе, Марипаг, Дисаси, Энрике — Тшуамени, Фофана — Агилар, Головин, Диоп — Йоветич.

Монако — Дижон

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