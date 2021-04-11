Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Дижоном»
«Монако» назвал стартовый состав на домашний матч 32-го тура чемпионата Франции с «Дижоном». Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Встреча начнется в 18:05 (мск).
«Монако»: Леком — Сидибе, Марипаг, Дисаси, Энрике — Тшуамени, Фофана — Агилар, Головин, Диоп — Йоветич.
Le ?? de d?part ??— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) April 11, 2021
? @DFCO_Officiel #ASMDFCO pic.twitter.com/wyhkPlDMSS
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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