«Бордо» с крупным счетом проиграл «Сент-Этьену» и потерпел третье поражение подряд
«Сент-Этьен» принимал «Бордо» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.
Хет-трик оформил тунисский форвард Вахби Хазри.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«Сент-Этьен» — «Бордо» — 4:1 (2:1)
Голы: Хван Ый Джо, 9 — с пенальти (0:1). Хазри, 19 — с пенальти (1:1). Хазри, 23 (2:1). Хазри, 71 — с пенальти (3:1). Юссуф, 81 (4:1).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши, Габриэл Силва, Сиссе, Мукуди, Камара, Аушиш (Юссуф, 61), Нейу (Муффек, 83), Амума (Норден, 72), Хазри (Аби, 73), Буанга (Монне-Паке, 84).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Сери (Бен Арфа, 57), Адли, Башич, Хван Ый Джо, Уден (Бриан, 57), Зеркан (Де Превиль, 57).
Предупреждения: Нейу, 12. Буанга, 45. Мукуди, 66.
Судья: Шнайдер (Франция).
11 апреля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
«Ланс» — «Лорьян» — 4:1 (2:1)
Голы: Какюта, 16 — с пенальти (1:0). Моффи, 29 (1:1). Жан, 39 (2:1). Калимуэндо, 55 (3:1). Банза, 88 — с пенальти (4:1).
«Ланс»: Лека, Айдара, Мишлен, Фортес, Гради, Какюта (Соу, 85), Каюзак, Клаусс (Траоре, 77), Дукуре, Жан (Да Кошта, 66), Калимуэндо (Банза, 77).
«Лорьян»: Дрейер, Абержель, Ле Гофф, Гравиллон (Делаплас, 65), Эрго (Грбич, 65), Ляпорт, Лемуан, Чалоба, Ле Фе (Лорьенте, 65), Висса (Диарра, 80), Моффи (Амель, 82).
Судья: Ваттеллье (Франция).
11 апреля. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
«Ницца» — «Реймс» — 0:0
«Ницца»: Бенитес, Камара, Лотомба, Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Тюрам-Юльен (Ле Мелу, 74), Рони Лопеш (Ндой, 74), Дольберг, Клод-Морис, Гуири (Маолида, 46).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Сирхейс, 82), Мунетси, Думбья (Зенели, 67), Диа (Туре, 46), Мбюкю (Кутеса, 86).
Предупреждение: Туре, 88.
Судья: Стина (Франция).
11 апреля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
«Брест» — «Ним» — 1:1 (1:1)
Голы: Коне, 11 (0:1). Шардонне, 26 (1:1).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Февр, Жан Лукас, Магнетти, Мунье (Филиппото, 81), Онора (Шарбоннье, 82), Кардона (Ле Дуарон, 76).
«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мелинг, Алакуш, Ферхат, Кубас (До, 56), Элиассон (Бенраху, 67), Фомба, Коне (Ариби, 67), Рипар.
Предупреждения: Фомба, 22. Мунье, 46. Перро, 47. Магнетти, 50. Жан Лукас, 86.
Судья: Делажо (Франция).
11 апреля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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