Головин — о своем голе «Лорьяну»: «Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (3:1). Россиянин в этой встрече отметился голом на 27-й минуте.

«Выиграли по делу, заработали важные три очка, которые очень пригодятся на финише чемпионата. Иметь преимущество в два мяча после получаса игры — это здорово, игра давалась нам, многое получалось. Как можно прокомментировать то, что поучаствовал во всех трех голах «Монако»? Это приятно, безусловно. Значит, не зря выхожу на поле. Есть задача созидать, искать в атаке ходы, которые позволят нам получать выгодные моменты и ситуации. Очень рад, что это получается, что приношу пользу команде. Не так важно, забиваю сам или ассистирую партнерам. Самое главное, что мы забиваем и побеждаем», — сказал Головин «СЭ».

После этой победы «Монако» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 45 баллами идет на десятой строчке.