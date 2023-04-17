Кейлор Навас может продолжить карьеру в Мексике

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, играющий сейчас на правах аренды за «Ноттингем Форест», скорее всего, покинет клуб АПЛ, сообщает L'Equipe.

По данным издания, «Ноттингем Форест» не может себе позволить выплачивать футболисту его зарплату в полном объеме. Сам голкипер рассматривает вариант продолжения карьеры в Мексике. Им интересуется клуб «Америка». В «ПСЖ» он также может вернуться и играть на постоянной основе.

Навас сыграл 11 матчей за «Ноттингем» в АПЛ, в одном из которых отстоял на ноль. Трансферная стоимость 36-летнего игрока — 5 миллионов евро.