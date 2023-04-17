Кейлор Навас может продолжить карьеру в Мексике
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, играющий сейчас на правах аренды за «Ноттингем Форест», скорее всего, покинет клуб АПЛ, сообщает L'Equipe.
По данным издания, «Ноттингем Форест» не может себе позволить выплачивать футболисту его зарплату в полном объеме. Сам голкипер рассматривает вариант продолжения карьеры в Мексике. Им интересуется клуб «Америка». В «ПСЖ» он также может вернуться и играть на постоянной основе.
Навас сыграл 11 матчей за «Ноттингем» в АПЛ, в одном из которых отстоял на ноль. Трансферная стоимость 36-летнего игрока — 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|31
|3
|5
|23
|24-66
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|3 : 1
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
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