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Сегодня, 09:35

Кейлор Навас может продолжить карьеру в Мексике

Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас, играющий сейчас на правах аренды за «Ноттингем Форест», скорее всего, покинет клуб АПЛ, сообщает L'Equipe.

По данным издания, «Ноттингем Форест» не может себе позволить выплачивать футболисту его зарплату в полном объеме. Сам голкипер рассматривает вариант продолжения карьеры в Мексике. Им интересуется клуб «Америка». В «ПСЖ» он также может вернуться и играть на постоянной основе.

Навас сыграл 11 матчей за «Ноттингем» в АПЛ, в одном из которых отстоял на ноль. Трансферная стоимость 36-летнего игрока — 5 миллионов евро.

Кейлор Навас
ФК Америка
ФК Ноттингем Форест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
Результаты / календарь
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38 тур
14.04 22:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 3 : 0
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 2 : 1
16.04 16:00
Осер – Нант
 2 : 1
16.04 16:00
Брест – Ницца
 1 : 0
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 2 : 1
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 3 : 1
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 3 : 1
16.04 21:45
Марсель – Труа
 3 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 25 2 2
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