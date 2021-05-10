«Ренн» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции.

На гол Неймара с пенальти хозяева ответили точным ударом Серу Гирасси. На 87-й минуте был удален защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе, который получил прямую красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» набрал 76 очков и занимает второе место. Парижане отстают от лидера таблицы «Лилля» на три очка. У «Ренна» 55 очков и 7-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Ренн» — «ПСЖ» — 1:1 (0:1)

Голы: Неймар, 45+6 — с пенальти (0:1). Гирасси, 70 (1:1).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре (Соппи, 90+3), Мауасса (Далберт, 79), Агерд, Буриго, Угочукву (Гренье, 61), Гирасси (Дель Кастильо, 90+2), Тэ, Террье (Диуф, 79), Доку.

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Диалло, 55), Маркиньюс, Кимпембе, Дагба (Флоренци, 80), Эррера (Гей, 69), Дракслер (Икарди, 81), Данилу Перейра, Ди Мария (Рафинья, 69), Неймар, Кин.

Предупреждения: Агерд, 45+5. Эррера, 57. Диуф, 80. Тэ, 90+2.

Удаление: Кимпембе, 87.

Судья: Бюке (Франция).

9 мая. Ренн. Стадион «Роазон Парк».