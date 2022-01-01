Головин не попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
2 января «Монако» проведет матч 1/16 финала Кубка Франции против клуба «Кевийи». Клуб лиги 1 объявил полную заявку на эту встречу.
В нее не попал российский полузащитник Александр Головин.
Ранее Головин, который на несколько дней летал в Россию, вместе с партнерами по команде сдал тест на коронавирус.
В отличие от нескольких игроков, в числе которых, по неофициальным данным, Бенуа Бадиашиль, Софьян Диоп и Юссуф Фофана, его тест дал отрицательный результат.
Напомним, что 1 января «Монако» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды.
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