Головин не попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

2 января «Монако» проведет матч 1/16 финала Кубка Франции против клуба «Кевийи». Клуб лиги 1 объявил полную заявку на эту встречу.

В нее не попал российский полузащитник Александр Головин.

Ранее Головин, который на несколько дней летал в Россию, вместе с партнерами по команде сдал тест на коронавирус.

В отличие от нескольких игроков, в числе которых, по неофициальным данным, Бенуа Бадиашиль, Софьян Диоп и Юссуф Фофана, его тест дал отрицательный результат.

Напомним, что 1 января «Монако» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды.