Стало известно, почему Головин пропустит матч «Монако» в Кубке Франции
Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 1/16 финала Кубка Франции с «Кевийи». Россиянин не попал в заявку на встречу из-за болей в брюшной полости, сообщает пресс-служба команды.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью голевыми передачами.
Матч «Кевийи» — «Монако» состоится в воскресенье, 2 января.
Напомним, что 1 января «Монако» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды.
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