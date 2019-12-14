Стал известен стартовый состав «Монако» на гостевой матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже». Российский полузащитник Александр Головин начнет встречу с первых минут. Кроме того, в старт вернулся отбывший дисквалификацию нападающий Ислам Слимани.

«Монако»: Леком — Марипан, Глик, Жемерсон — Желсон Мартинш, Бакайоко, Адриен Силва, Жил Диаш — Головин — Слимани, Бен Йеддер.

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