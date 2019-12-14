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Головин и Слимани — в стартовом составе «Монако» на игру с «Анже»

21:06
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Стал известен стартовый состав «Монако» на гостевой матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже». Российский полузащитник Александр Головин начнет встречу с первых минут. Кроме того, в старт вернулся отбывший дисквалификацию нападающий Ислам Слимани.

«Монако»: Леком — Марипан, Глик, Жемерсон — Желсон Мартинш, Бакайоко, Адриен Силва, Жил Диаш — Головин — Слимани, Бен Йеддер.

Чемпионат Франции: лига 1, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

Анже — Монако

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