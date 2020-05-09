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Головин и Мбаппе претендуют на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции

19:55
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Французское издание L'Equipe запустило опрос, в котором проходит голосование за выбор лучших игроков лиги 1 по всем позициям. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание лучшего плеймейкера/второго форварда.

В список также попали: Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Флоран Молле («Монпелье») и Димитри Пайет («Марсель»).

В сезоне-2019/20 23-летний Головин провел 30 матчей за монегасков и забил три гола. 21-летний Мбаппе — 33 игры, 30 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Проголосовать за Головина можно по этой ссылке

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