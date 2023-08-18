Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы через несколько месяцев после инцидента с его падением с лошади.

«Я проснулся здесь, в больнице, и, слава Богу, сегодня я тронут и очень счастлив», — цитирует Рико Ouest-France.

Кроме того 29-летний испанец добавил, что будет выздоравливать день за днем, чтобы поскорее вернуться к футболу.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг. Он перенес ряд медицинских операций. Его выписка из больницы была отложена из-за осложнений.