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Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Серхио Рико.
Фото Reuters

Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико выписали из больницы через несколько месяцев после инцидента с его падением с лошади.

«Я проснулся здесь, в больнице, и, слава Богу, сегодня я тронут и очень счастлив», — цитирует Рико Ouest-France.

Кроме того 29-летний испанец добавил, что будет выздоравливать день за днем, чтобы поскорее вернуться к футболу.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг. Он перенес ряд медицинских операций. Его выписка из больницы была отложена из-за осложнений.

Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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