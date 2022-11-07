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Сегодня, 19:33

Головин во втором матче подряд признан лучшим игроком болельщиками «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0) по итогу голосования болельщиков.

Российский хавбек стал автором победного гола в этой встрече.

Головин также был признан лучшим и в предыдущем матче «Монако» в лиге 1 против «Анже» (2:0), в ворота которого он также забил один мяч.

В этом сезоне 26-летний хавбек всего провел за «Монако» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Тулузы&raquo; (2:0). «Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина

Александр Головин
ФК Монако
ФК Тулуза
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 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
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 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
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 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
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 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
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 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
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 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
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 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
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 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
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 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
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 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
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 Брест 14 2 4 8 14-27 10
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Ланс – Клермон Фут
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Ренн – Тулуза
 - : -
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ПСЖ – Осер
 - : -
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Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
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Страсбур – Лорьян
 - : -
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Неймар

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Лорьян

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Марсель

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