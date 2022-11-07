Головин во втором матче подряд признан лучшим игроком болельщиками «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0) по итогу голосования болельщиков.
Российский хавбек стал автором победного гола в этой встрече.
Головин также был признан лучшим и в предыдущем матче «Монако» в лиге 1 против «Анже» (2:0), в ворота которого он также забил один мяч.
В этом сезоне 26-летний хавбек всего провел за «Монако» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|Н
|П
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|О
|
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|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Ренн
|14
|8
|4
|2
|29-13
|28
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|
8
|Лион
|14
|6
|2
|6
|22-17
|20
|
9
|Клермон Фут
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|
10
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|
11
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|- : -
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2
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