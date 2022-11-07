Головин во втором матче подряд признан лучшим игроком болельщиками «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (2:0) по итогу голосования болельщиков.

Российский хавбек стал автором победного гола в этой встрече.

Головин также был признан лучшим и в предыдущем матче «Монако» в лиге 1 против «Анже» (2:0), в ворота которого он также забил один мяч.

В этом сезоне 26-летний хавбек всего провел за «Монако» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.