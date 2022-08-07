Гальтье не удивлен голом Месси в падении через себя в матче с «Клермоном»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отреагировал на гол в падении через себя нападающего команды Лионеля Месси в матче первого тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0). По его словам, он не удивлен ударом 35-летнего аргентинца.

«Удивлен ли я его ударом? Нет, — приводит слова Гальтье L'Equipe. — Мне понравился этот гол. Уже 17 лет Лионель играет на очень высоком уровне. Прошлый сезон получился для него сложным, но он ко всему привыкал. А в каждом сезоне до этого у Месси было минимум 30 голов. Сейчас он прошел полную предсезонку, наладил личную жизнь, адаптировался в клубе, привык к партнерам. Теперь у него нет причин не провести отличный сезон».

В прошедшей встрече Месси оформил дубль и отдал результативную передачу. Болельщики «Клермона» были так впечатленным игрой нападающего, что скандировали его имя.