Гальтье заявил, что доволен игрой Месси в матче с «Клермоном»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил игру нападающего Лионеля Месси в матче первого тура лиги 1 с «Клермоном» (5:0).

В прошедшем встрече 35-летний аргентинец оформил дубль и отдал результативную передачу.

«Во время турне по Японии я поговорил с Месси и игроками обороны, чтобы убедиться в том, что у него получится постоянно играть хорошо, — приводит слова Гальтье L'Equipe. — У Месси очень острое и очень ясное понимание тактики. Он очень быстро видит, где должен находиться, какую позицию занимать, в какой зоне оказаться. Лионелю нравится играть с этими игроками. Когда он улыбается, вся команда тоже улыбается».

В игре второго тура лиги 1 парижский клуб сыграет дома с «Монпелье» в субботу, 13 августа.