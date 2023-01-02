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Сегодня, 09:18

Гальтье: «Мы растаяли по ходу игры, «Ланс» заслужил победу»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Ланса» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

«Они заслужили победу. Я с трудом узнал свою команду. Нам не хватило сплоченности, мы растаяли по ходу игры. Когда мы вернулись после первого гола «Ланса», мы допустили много технических ошибок. Было много неточных передач со стороны моих ребят, которые обычно этого не делают. Но в определенные моменты матча команде не хватало сплоченности», — цитирует Tutto Mercato Web Гальтье.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».

Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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