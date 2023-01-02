Гальтье: «Мы растаяли по ходу игры, «Ланс» заслужил победу»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Ланса» (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
«Они заслужили победу. Я с трудом узнал свою команду. Нам не хватило сплоченности, мы растаяли по ходу игры. Когда мы вернулись после первого гола «Ланса», мы допустили много технических ошибок. Было много неточных передач со стороны моих ребят, которые обычно этого не делают. Но в определенные моменты матча команде не хватало сплоченности», — цитирует Tutto Mercato Web Гальтье.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
5
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
6
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
15
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
16
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2