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Сегодня, 09:03

Маркиньос: «Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения от «Ланса»

Мария Гусева
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:3).

«Ланс» был просто лучше нас, эффективнее. Это была очень открытая игра. Они лучше нас и физически. Больно смотреть на счет. Я не люблю проигрывать. Нормально испытывать небольшое разочарование, но работа принесет свои пллоды. Мы хорошо начали сезон, вышли в Лигу чемпионов. Мы не должны сомневаться в себе из-за поражения", — цитирует L'Equipe Маркиньоса.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 44 очка в 17 матчах. В следующем туре парижане сыграют против «Анже».

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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