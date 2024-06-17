Сборная Бельгии уступила Словакии на Евро-2024, ВАР отменил два гола Лукаку

Сборная Бельгии в матче группового турнира Евро-2024 уступила Словакии со счетом 0:1.

Единственный гол на 7-й минуте забил Иван Шранц. На 56-й минуте Ромелу Лукаку отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда. Также ВАР отменил гол Лукаку на 86-й минуте из-за игры рукой другого бельгийского футболиста до взятия ворот.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.