Главный тренер «Монако»: «Головин пока еще не может играть больше 30 минут»

Главный тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Лорьяном»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

«Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.

Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», — цитирует Клемана RMC Sport.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 57-й минуте.

«Монако» с 37 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице лиги 1. У «Лорьяна» 21 очко и 17-я позиция.