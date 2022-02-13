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Главный тренер «Монако»: «Головин пока еще не может играть больше 30 минут»

Главный тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Лорьяном»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

«Головин восстанавливается после травм и болезней. У него много хороших игровых качеств, он хорошо поработал на последних тренировках.

Он постепенно возвращается, но пока еще не может играть больше 30 минут», — цитирует Клемана RMC Sport.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 57-й минуте.

«Монако» с 37 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице лиги 1. У «Лорьяна» 21 очко и 17-я позиция.

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16%

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Обе забьют - да

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20%

1.55

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Александр Головин
ФК Лорьян
ФК Монако
2
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
9
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
10
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
11
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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ПСЖ – Ренн
 1 : 0
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 0 : 1
12.02 23:00
Лион – Ницца
 2 : 0
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 0 : 0
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
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