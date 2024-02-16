Артета — о будущем Мбаппе: «Арсенал» должен участвовать в обсуждении, но он смотрит в другую сторону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Когда есть игрок такого калибра, мы всегда должны участвовать в обсуждении. Но, как вы уже сказали, он смотрит в другую сторону», — заявил Артета.

15 февраля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждает, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

По информации испанского журналиста Хосепа Педрероля, 25-летний форвард подпишет контракт с «Реалом» на срок от пяти до шести лет.