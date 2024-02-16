Инсайдер Романо: «ПСЖ» летом совершит три топ-трансфера

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» этим летом совершит как минимум три крупных подписания.

По информации источника, клуб подготовил этот план еще в декабре. Отмечается, что один топ-игрок должен заменить форварда Килиана Мбаппе, который с большей долей вероятности покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Также, по словам Романо, во французский клуб должны перейти топ-полузащитник и талантливый центральный защитник.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Мбаппе уже предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года. 25-летний форвард может подписать контракт с «Реалом» на срок от пяти до шести лет.

16 февраля появилась информация о том, что приоритетным вариантом для «ПСЖ» является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Также в шорт-лист французского клуба входят Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайдет» и Рафаэл Леау из «Милана».