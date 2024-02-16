Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

16 февраля, 13:32

Инсайдер Романо: «ПСЖ» летом совершит три топ-трансфера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» этим летом совершит как минимум три крупных подписания.

По информации источника, клуб подготовил этот план еще в декабре. Отмечается, что один топ-игрок должен заменить форварда Килиана Мбаппе, который с большей долей вероятности покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. Также, по словам Романо, во французский клуб должны перейти топ-полузащитник и талантливый центральный защитник.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Мбаппе уже предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года. 25-летний форвард может подписать контракт с «Реалом» на срок от пяти до шести лет.

16 февраля появилась информация о том, что приоритетным вариантом для «ПСЖ» является форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Также в шорт-лист французского клуба входят Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайдет» и Рафаэл Леау из «Милана».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета — о будущем Мбаппе: «Арсенал» должен участвовать в обсуждении, но он смотрит в другую сторону»

«ПСЖ» достиг устной договоренности с Заиром-Эмери о новом контракте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
13
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 1 : 0
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 15 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 19 1 8
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости