«Гавр» на своем поле сыграет против «Лиона» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Стад Осеан», Гавр, Франция, и начнется в 19.05 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Гавр» — «Лион» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Гавр» после 17-го тура он расположился на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Франции с 19-ю набранными очками. «Лион» идет на 15-м месте, набрав 16 баллов.

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