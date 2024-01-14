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Сегодня, 14:42

Главный тренер Франции Дешам: «Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы команды на победу в чемпионате Европы.

«Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать. Мы намерены поехать на чемпионат Европы, обладая самыми большими амбициями, но при этом с необходимой скромностью», — цитирует Дешама Telefoot.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. Франция сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами и еще одной командой, попавшей на турнир через стыковые матчи.

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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Дешам оценил вероятность участия Мбаппе в Олимпиаде в Париже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
6
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
7
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 16 1 6
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