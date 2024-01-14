Главный тренер Франции Дешам: «Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы команды на победу в чемпионате Европы.

«Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать. Мы намерены поехать на чемпионат Европы, обладая самыми большими амбициями, но при этом с необходимой скромностью», — цитирует Дешама Telefoot.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. Франция сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами и еще одной командой, попавшей на турнир через стыковые матчи.