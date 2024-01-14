«Ланс» на своем поле сыграет против «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Боллар-Делелис», Ланс, Франция. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ланс» — «ПСЖ» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В активе «Ланса» 26 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

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