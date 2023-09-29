Гаттузо рассказал, как будет играть «Марсель» под его руководством

Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал, что хочет, чтобы его команда играла, используя владение мячом.

«Я не фанат двух линий по 4 игрока, не фанат схемы 4-4-2. Я предпочитаю 4-3-3 или 4-2-3-1. Но все зависит от игроков, которые у нас есть. Я хочу играть с владением мячом. Марселино проделал хорошую работу, но у меня другое видение игры, чем у него», — цитирует RMC Гаттузо.

Итальянский специалист на этой неделе возглавил провансальцев. Команда набрала 9 очков за 6 туров и идет на 8-й позиции в турнирной таблице лиги 1.