Гаттузо — об упущенной победе над «Страсбуром»: «Это моя вина»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью со «Страсбуром» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

«Это моя вина. Возможно, я был недостаточно хорош. Меня это явно раздражает. Во втором тайме мы слишком много оборонялись и поплатились за это на 92-й минуте. Есть кое-что, что я пока не могу изменить.

Травма Кондогбиа? Он получил удар на тренировке в четверг, а в пятницу утром он сказал, что сыграет несмотря на боль. Мы говорили с врачами после игры, он почувствовал некоторый дискомфорт в подколенных сухожилиях, и ему предстоит пройти обследование», — цитирует L'Equipe Гаттузо.

«Марсель» набрал 28 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, обойдя «Лилль». «Страсбур» занимает 9-е место — 24 очка.