«Лилль» дома проиграл «Реймсу»

«Лилль» потерпел поражение от «Реймса» в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Франции — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аск.

В начале первого тайма Мохамед Дарами открыл счет, Кейто Накамура почти сразу удвоил преимущество гостей. «Догам» удалось отыграть один мяч в концовке матча — гол забил Бенжамен Андре.

«Реймс» набрал 10 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лилль» — на 11-й строчке (8 очков).