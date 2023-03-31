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Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», — конфиденциально»

Гальтье рассказал о переговорах с Месси по новому контракту
Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что руководство команды ведет переговоры о новом контракте с нападающим Лионелем Месси.

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными. Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона лиги 1. То, что решат Месси и клуб, — конфиденциально», — приводит слова Гальтье GFFN.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний аргентинец сообщил главному тренеру «Барселоны» Хави о своем желании вернуться в каталонскую команду.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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Марсель – Монпелье
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Осер – Труа
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Лилль – Лорьян
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Анже – Ницца
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Брест – Тулуза
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Клермон Фут – Аяччо
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