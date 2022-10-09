Лоран Блан может возглавить «Лион» после увольнения Боса

Руководство «Лиона» обсуждает возможность уволить главного тренера Петера Боса, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, главным кандидатом на смену Босу является Лоран Блан. 56-летний француз может подписать контракт до 2024 года.

Блан за свою тренерскую карьеру возглавлял «Бордо», «ПСЖ» и сборную Франции. Последним клубом специалиста был катарский «Эр-Райян», который он возглавлял с 2020 по 2022 год.

«Лион» после 10 матчей занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.