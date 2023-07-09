«Галатасарай» готов подписать Паредеса до 2027 года

«Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает журналист Николо Скира. Клуб готов предложить игроку контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Луис Энрике не рассчитывает на Паредеса в «ПСЖ».