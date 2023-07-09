«Галатасарай» готов подписать Паредеса до 2027 года
«Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает журналист Николо Скира. Клуб готов предложить игроку контракт до 2027 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер Луис Энрике не рассчитывает на Паредеса в «ПСЖ».
Полузащитник перешел в парижский клуб из «Зенита» в 2019 году. В сезоне-2022/23 Паредес выступал на правах аренды за «Ювентус».
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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