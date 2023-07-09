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Сегодня, 16:25

«Галатасарай» готов подписать Паредеса до 2027 года

Виктория Кравченко
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«Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает журналист Николо Скира. Клуб готов предложить игроку контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Луис Энрике не рассчитывает на Паредеса в «ПСЖ».

Полузащитник перешел в парижский клуб из «Зенита» в 2019 году. В сезоне-2022/23 Паредес выступал на правах аренды за «Ювентус».

Леандро Паредес
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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13.08 00:00
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Клермон Фут – Монако
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13.08 00:00
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