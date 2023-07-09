Вратарь «ПСЖ» Рико впервые после комы выступил с заявлением
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико впервые после комы в соцсетях выступил с заявлением. Футболист рассказал о своем самочувствии и поблагодарил за поддержку.
«Я все еще работаю над своим выздоровлением, которое улучшается день ото дня. Я чувствую, что мне очень повезло — еще раз всем спасибо и надеюсь скоро увидеть вас», — написал Рико в соцсети.
Ранее сообщалось, что голкипер может завершить карьеру после падения с лошади. Он похудел на 20 кг.
28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.
Сообщается, что прогнозов по поводу того, когда вратаря выпишут из больницы, на данный момент нет.
Положение команд
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0
|0-0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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