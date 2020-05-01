«Футболу не хватает человечности». «Амьен» намерен оспорить досрочное завершение сезона

Президент «Амьена» Бернар Жоаннен намерен обратиться с юристам после досрочного заврешения сезона во Франции. В четверг было принято решение об утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров. Таким образом, «Амьен» вылетел во второй дивизион.

— Я нахожу это решение несправедливым, и моя цель состоит в том, чтобы защищать интересы «Амьена», — цитирует RMC Жоаннена. — Я перейду к этой защите. С юридической точки зрения мы должны увидеть, является ли это решение обоснованным. Футболу не хватает человечности.