Камоцци: «Кузяев должен стать лучше тактически и физически, чтобы заиграть во Франции»
Камоцци отреагировал на новость о переходе Кузяева в «Гавр»
Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на новость о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Все игроки рискуют, когда переходят в другой клуб. Далер должен суметь адаптироваться и стать лучше тактически и физически, чтобы заиграть во Франции. Повлияет ли это трансфер как-то на «Зенит»? Я не думаю, что этот переход что-то сильно изменит в петербургском клубе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.
Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.
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