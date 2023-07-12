«ПСЖ» объявил о подписании 18-летнего полузащитника Ндура

«ПСЖ» подписал 18-летнего полузащитника Шера Ндура. Он перешел в парижский клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», контракт рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 27 номером.

В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей за резервную команду «Бенфики», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В его активе также 1 матч за основную команду «орлов».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.