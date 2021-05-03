«Монако» выступил с заявлением по поводу потасовки игроков после матча с «Лионом»

«Монако» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу потасовки игроков после матча 35-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:3).

«Монако» глубоко сожалеет о происшествии, произошедшем после матча с «Лионом». Это событие идет вразрез с теми ценностями, которые защищает наш клуб. «Монако» сожалеет о неуместных заявлениях, сделанных представителями «Лиона» после матча, в частности, о «достоинстве» красно-белых.

Несмотря на неудачу в воскресенье, «Монако» выражает поддержку команде и собирается продолжить положительную динамику этого замечательного сезона с присущим нам энтузиазмом», - говорится в заявлении.

После финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку на поле. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен показал красные карточки Пьетро Пеллегри и Виллему Жеббелю из «Монако», а также Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона».

«Монако» с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. От идущего на первом «Лилля» команда отстает на пять очков.