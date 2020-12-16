Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Форвард «ПСЖ» Мбаппе кардинально сменил имидж

17:30
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Теги:

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram новый пост. 21-летний футболист показал подписчикам, как он изменил свой имидж — покрасил волосы в синий цвет.

«Среда в Париже», — подписал фото Мбаппе.

Одноклубник нападающего Анхель Ди Мария оставил смайлик с озадаченным лицом.

«Это зимний мальчик», — отреагировал в комментариях защитник «Тоттенхэма» Серж Орье.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за парижан, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир