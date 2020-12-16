Форвард «ПСЖ» Мбаппе кардинально сменил имидж

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в Instagram новый пост. 21-летний футболист показал подписчикам, как он изменил свой имидж — покрасил волосы в синий цвет.

«Среда в Париже», — подписал фото Мбаппе.

Одноклубник нападающего Анхель Ди Мария оставил смайлик с озадаченным лицом.

«Это зимний мальчик», — отреагировал в комментариях защитник «Тоттенхэма» Серж Орье.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за парижан, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.