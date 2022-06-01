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«Ницца» выкупила вратаря Булку у «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» объявил о переходе голкипера Марцина Булки в «Ниццу».

Клуб из Ниццы активировал опцию выкупа 22-летнего поляка.

Булка выступал за «Ниццу» на правах аренды с августа 2021 года. Он принял участие в 6 матчах и пропустил 3 гола, отыграв 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/marcin-bulka-transfere-definitivement-a-logc-nice
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
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