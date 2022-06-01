«Ницца» выкупила вратаря Булку у «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о переходе голкипера Марцина Булки в «Ниццу».

Клуб из Ниццы активировал опцию выкупа 22-летнего поляка.

Булка выступал за «Ниццу» на правах аренды с августа 2021 года. Он принял участие в 6 матчах и пропустил 3 гола, отыграв 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.