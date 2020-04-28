Федерация футбола Франции подтвердила досрочное завершение сезона

Федерация футбола Франции объявила, что футбольный сезон в стране завершен досрочно. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Ранее премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил, что все спортивные соревнования в сезоне-2019/20 не будут доиграны. Это касается и футбола. Также федерация доверила профессиональной футбольной лиге (LFP) подвести итоги сезона в лиге 1 и лиге 2 в ближайшее время.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «ПСЖ». Команда набрала 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Марселя» на матч больше и 56 очков.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Франция закончила сезон вслед за Голландией. Кто следующий?