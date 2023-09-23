Головин пропустит матч против «Реймса» из-за дисквалификации
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил желтую карточку в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (0:1).
Для 27-летнего россиянина это предупреждение стало четвертым за первые 6 туров сезона-2023/24, поэтому в среду, 27 сентября, дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции включит Головина в список игроков, которые пропустят 8-й тур чемпионата из-за перебора желтых карточек.
Таким образом, Головин не сыграет против «Реймса» 7 октября. Однако перед этим сможет принять участие в дерби против «Марселя» 30 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
2
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
3
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Лион
|5
|0
|2
|3
|3-10
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|- : -
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|- : -
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|- : -
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0