На сайте «Марселя» обнаружена ошибка с номером 7. Фанаты решили, что это из-за перехода Роналду

Журналист Мохамед Хенни обнаружил на официальном сайте ошибку с номером 7. Под ним в этом сезоне выступает защитник Жонатан Клосс.

Болельщики решили, что ошибка связана с возможным переходом из «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду. В Twitter запустили флешмоб «Роналду ОМ», к которому присоединился даже сам экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе.

«Роналду, приезжай, мой друг. Я присмотрю за тобой», — написал Сиссе.

Mohamed Henni a trouv? un bug sur le site de l'OM avec le n°7 ! ?



(Et si ?)pic.twitter.com/bC2FnBEiZd — BeFootball (@_BeFootball) August 23, 2022

На прошлой неделе появилась информация, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш контактировал с руководством «Марселя», чтобы обсудить возможный переход. Сам футболист хочет выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов.