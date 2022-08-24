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Сегодня, 03:05

На сайте «Марселя» обнаружена ошибка с номером 7. Фанаты решили, что это из-за перехода Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Журналист Мохамед Хенни обнаружил на официальном сайте ошибку с номером 7. Под ним в этом сезоне выступает защитник Жонатан Клосс.

Болельщики решили, что ошибка связана с возможным переходом из «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду. В Twitter запустили флешмоб «Роналду ОМ», к которому присоединился даже сам экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе.

«Роналду, приезжай, мой друг. Я присмотрю за тобой», — написал Сиссе.

На прошлой неделе появилась информация, что агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш контактировал с руководством «Марселя», чтобы обсудить возможный переход. Сам футболист хочет выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Джибриль Сиссе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
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 Ланс 3 2 1 0 7-3 7
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 Марсель 3 2 1 0 7-3 7
4
 Лион 2 2 0 0 6-2 6
5
 Клермон Фут 3 2 0 1 5-7 6
6
 Тулуза 3 1 2 0 6-3 5
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 Лилль 3 1 1 1 6-9 4
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 Лорьян 2 1 1 0 3-2 4
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 Монако 3 1 1 1 4-6 4
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 Ренн 3 1 1 1 3-3 4
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 - : -
28.08 16:00
Брест – Монпелье
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 - : -
28.08 16:00
Ницца – Марсель
 - : -
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Труа – Анже
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28.08 21:45
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