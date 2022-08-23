Эррера договорился о расторжении контракта с «ПСЖ». Футболист хочет вернуться в «Атлетик»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера покинет клуб. Он договорился о расторжении контракта с парижской командой, сообщает Le Parisien.

Ранее появлялась информация, что 32-летний футболист может продолжить карьеру в «Атлетике» из Бильбао. Он присоединится к баскам на правах свободного агента.

Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.